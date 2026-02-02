¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ðÀîÎµÂÁ¡¢ÆþÎÀ¤ÎÆü¤ËÌ©Ãå¡ª¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÂç³ØÀ¸³è¤È¡ÖÌÍ¹¥¤¡×¤ÊÁÇ´é
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¶å½£¶¦Î©Âç½Ð¿È¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈMC¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿21ºÐ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ðÀîÅê¼ê¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÊ¡²¬¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ¸µ¤æ¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ºÇÂ®152Á¤ò¸Ø¤ëÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Éð´ï¤Ë¡¢¶å½£¶¦Î©Âç»þÂå¤Î½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏMVP¤ÈºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁá¤¯1·³¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ðÀîÅê¼ê¤ÏÂç¤Î¡ÖÌÍ¹¥¤¡×¤ò¸ø¸À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¡²¬È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÍö¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃÞ¸å»Ô¤Î¡Ö¼ãÂëÎÀ¡×¤ËÆþÎÀ¤¹¤ë°ìÆü¤ËÌ©Ãå¡£²ÙÂ¤¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤Î¼Â´¶¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿Âç³Ø¤ÎÎÀ¤«¤é²ÙÊª¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò½ª¤¨¤¿°ðÀîÅê¼ê¡£ÂàÎÀ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¡Ê¤³¤³¤Ë¤Ï¡ËÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÇ®¤¤Ä©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï2·î4Æü¸á¸å9»þ54Ê¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Çµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ
¡¡º£²ó¤Î¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ËÌ©Ãå¡£»ä¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Ä¾ÀÜ¼èºà¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍª´©¹æ¤Ç¤Ï¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¾¯¤·¢ö
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¡¢Æ£°æâ«ºÈÅê¼ê¡¢³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¤Ï¡¢¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬»²²Ã¡ª¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¸µÁÄ¤È¤Ù¤È¤Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Çµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª
¡¡¼ýÏ¿Á°¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬ËÒ¸¶Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬Î¥¤ì¤Æ¤â¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï·òºß¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¢ö¤½¤ó¤Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª»ý¤ÁÌ£¤Î¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª