¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÍËÜÎøÇµÍÕ(21)¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ð¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÄ¶Ã»¤¤¾æ¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤»Ò¤Ê¤Î¡×¡Ö¤¹¤²¡¼ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÃ»¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÄÍËÜ¤Ï2023Ç¯¤Î¡ÖÂè46²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£24Ç¯¤Ë±ÊÃ«±à¤ÎCM¤Ç½ÐÀîÅ¯Ï¯¤È¶¦±é¤·¡¢25Ç¯4·î¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿·¡Ö½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµå¡¢¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎÄÍËÜÁ±Ç·¤µ¤ó¡£