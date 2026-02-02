バナナは共通テストで何点とれる？ 謎の装置で導き出した12科目の回答を自主採点してみた

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『バナナは共通テストで何点とれるのか？【2026年版】』という由井河あきらさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

バナナはおいしくいただきました

バナナは共通テストで何点とれるのか？【2026年版】

AI技術が進歩し、いまやChatGPTが共通テスト9科目で満点を叩き出す時代ですが、これをあえてバナナに解かせる人が現れました。自作の装置でバナナの声を聞き取ります。

動画の冒頭で「問題文を読んで解くのは二流の仕事」と断じる投稿者。「バナナなら一文字も読まずに回答できます」と始まります。

使用するのはガイガーカウンター。バナナのカリウム40のベータ崩壊を検知できるものです。ここにM5StickC Plus2を使って画面表示などの制御を行います。

かっこよさを演出するための古いブラウン管モニターが登場。起動画面が表示されている間に、乱数用のエントロピーを蓄積しているそうです。「PRESS START」と表示されたら準備完了です。

自己採点システムにバナナがはじき出した回答を入力していきます。科目は物理、化学など12科目。回答は1〜4のみで、その他の数字やプラス、マイナスの記号は気にしません。

気になる結果はというと、数学以外は20点前後で期待値に近い点数となりました。合計点数は1100点中208点。投稿者は2025年にも同じことをしていますが、今回は点数が下がってしまいました。

回答の内訳を見てみると、「1」が最も多く選ばれていました。「みなさんも人生に迷ったときは、『1』を選んでみてくださいね」と動画は締めくくられます。

投稿者の由井河あきらさんは、バナナに俳句を詠ませたり、絵を描かせたり、楽器を演奏させたり……さまざまなことに挑戦しています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

そんなバナナ

…ただの乱数では

バナナって理系なのか

ChatGPTってバナナ五本分くらいかしこいんだなぁ

ゆとり教育の弊害がバナナにも

文／高橋ホイコ