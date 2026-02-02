人気アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、高校時代にやっていたという前髪セットのテクニックを告白。なえなのが「本当にやる人いたんだ！」とツッコミを入れた。

【映像】櫻井優衣の“可愛すぎる”高校体育祭ショット

2月2日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』の特別映像で、MCを務める櫻井、インフルエンサー・タレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来の3人が、恋とヘアスタイルにまつわるトークを展開。櫻井は「高校生の時って、女の子はみんな髪に対するこだわりが強かったんじゃないかな」と切り出した。

なえなのが「みんなクシ持ってた！ 今でもそうなの？」と聞くと、高校3年生の本田は「みんなクシ持ってます。あと鏡と、アホ毛スティック」と説明。櫻井は「アホ毛スティック！（笑）」と反応した。

本田の「みんなポケットに入れてます、絶対（笑）」という言葉に、なえなのは「ハンカチ、ティッシュ、どこ行った（笑）」とポツリ。本田は「授業中も髪の毛を直して怒られる」と高校生あるあるを披露した。

櫻井は「私の時は、ビューラーで前髪を巻く、っていう。コテはコンセントが使えないから」と、高校時代のトレンドテクニックを告白。同世代のなえなのが「あったー！ やってたんだ！ネットでバズってたけど、本当にやる人いるのかなって思ってた（笑）」とツッコミを入れると、櫻井は「結構ちゃんと巻ける」とうなずいた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が集結した。“恋髪見届け人”として、櫻井となえなの、本田が初MCを務める。