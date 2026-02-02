【ベルギーリーグ】デンデル 1−2 ヘンク（日本時間2月2日／フローラン・ベークマンスタディオン）

【映像】華麗な崩しから「芸術的アウトサイドパス」

ヘンクに所属する日本代表MFの伊東純也が、今季初アシストを記録した。サイドから崩す鮮やかなチャンスメイクから、最後はゴール前で味方に完璧なパスでお膳立て。ファンも熱狂している。

日本時間2月2日、ベルギーリーグ第23節でヘンクは敵地でデンデルと対戦。左ウイングで先発した伊東は、開始4分に早速大仕事をやってのけた。

左サイドでDFヨリス・カイェンベからのパスを受け取った伊東は、ボックス左角へ届けるグラウンダーのパス。正確なボールがFWアーロン・ビバウトへと届くと、伊東はそのまま斜めにランニングする。ビバウトとMFコンスタンティノス・カレサスがダイレクトでボールを繋ぐと、ボックス内に走る伊東へと再びパスが渡った。

流れるようなダイレクトパスワークから伊東も相手DFが詰め寄る中、右足アウトのワンタッチでラストパス。あとはMFダーン・ヘイマンスが左足で流し込むだけだった。今夏にヘンクに復帰した伊東は、ここまで公式戦4ゴールを挙げていたが、アシストは今季初となった。

「純也のスピードやばすぎるわ」の声も

4人が絡む美しい崩しからの、鮮やかすぎる先制弾にはファンたちも大興奮。SNSでは「崩し綺麗すぎたな〜」「美しい…かつてのベルギー年間最優秀ゴールを彷彿とさせる崩し」「完璧な崩し！最高や」とリアクションを寄せるとともに、「パスゴーでラストまでのスピードが速すぎる！流石イナズマ」「あの裏抜けのスピードと判断力は本当に世界レベル」「純也のスピードやばすぎるわ」「芸術的なワンタッチ」と、伊東への称賛も集まっていた。

なお、試合はその4分後にヘイマンスがセットプレーから再びゴールを決めて追加点。終盤に1点を失ったもののアウェーで2−1の勝利を収め、7試合ぶりに白星を飾った。伊東は65分までプレーし、切れ味鋭いミドルや2つ目のアシスト“未遂”など多くの見せ場を作った。

