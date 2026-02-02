愛知県豊田市で、交際相手の女性を殺害したとして男が逮捕された事件で、新たな証言です。

【写真を見る】｢私は殺されかけたんです｣ 愛知･豊田市殺人放火事件 容疑者の元交際相手が過去の“暴行被害”を証言【独自】

男と以前交際していた女性が取材に応じ、「殺されかけた」と過去に受けた暴行被害について語りました。

逮捕された北島卓容疑者（45）は、1月17日豊田市内のアパートで、ここに住む交際相手の小川晃子さん（42）を殺害した疑いがもたれています。



（北島容疑者と過去に交際していた 40代女性）

「いつかこうなるんじゃないかというのは、どこかでありました。私は殺されかけたんです」

交際当初は優しかったが… 距離を置くと態度が一変

数年前に北島容疑者と交際していた40代の女性。交際当初は優しかったといいますが、束縛が激しく距離を置くと態度が一変したといいます。



（北島容疑者と過去に交際していた 40代女性）

「本当に尋常ではなくて、実家でも夜中であろうがチャイムをしつこく鳴らしていた。『家族がどうなっても知らんぞ』と脅された」

話し合うために、北島容疑者の自宅に行くと。



（北島容疑者と過去に交際していた 40代女性）

「全身ボコボコにされて監禁されて、家から出られない状況。私、もう殺されると思いました」

「一生懸命生きているけど正直苦しい」

女性は警察に保護され、その後身を隠すように生活してきたといいます。



（北島容疑者と過去に交際していた 40代女性）

「ずっと苦しいです。一生懸命生きているけど正直苦しい」

けさ送検された北島容疑者。取り調べに「やっていません」と容疑を否認した後、黙秘を続けているということです。