凱旋門賞６勝など、世界のトップジョッキーとして活躍したランフランコ・デットーリ騎手＝イタリア出身＝が、２月１日（日本時間２日）、ブラジルのガベア競馬場で現役ラストデーを迎え、Ｇ１勝利で自身の輝かしいキャリアに終止符を打った。

７Ｒのリオデジャネイロ州大賞・Ｇ１（芝１６００メートル）では、１１番人気（１６頭立て）のベットユーキャンとコンビ。２番手から進めて直線半ばで先頭に立ち、こんしんのステッキを放ち、最後まで力強く脚を伸ばさせて押し切り勝利に導いた。

表彰式では、馬上から両手を上げて飛び降りるデットーリジャンプ（フライング・ディスマウント）を披露。大きな歓声が沸き上がった。

この日は４鞍騎乗で、最初の騎乗となった４Ｒ（スピークアルファ）でいきなり勝利を飾った。エンリケ・ポソロ大賞・Ｇ１（トゥッティフルッティ）では１５着。大雨のなかで行われたラストライドの９Ｒ（ラッキータイム）は６着だった。

現在５５歳で日本ではＧ１を４勝。ジャパンＣで３勝（１９９６年シングスピール、２００２年ファルブラヴ、０５年アルカセット）、０２年のジャパンＣダート（現チャンピオンズＣ）をイーグルカフェで制覇。２０２３年に一度、引退を発表したが、撤回し拠点をアメリカに移して現役を続行。昨秋、引退することを表明し、この日、ブラジルで最後の騎乗を終えた。

世界的名手の劇的なＧ１勝利に、ＳＮＳでは「最高すぎるな」「僕の青春時代のスゲーと思った騎手オリビエ・ペリエが引退してランフランコ・デットーリが引退するとなると、何とも言えない喪失感」「最後の最後にＧ１持ってくの流石や 本当にさ」「デットーリ最後Ｇ１勝って引退したよ笑笑」「デットーリ、もう感服するしかない」「神はいる。そう思った」「これだけ乗れるのに辞めるのかデットーリ。本気か・・・？撤回しないかなぁ」「また現役復帰する？笑」などコメントが寄せられていた。