俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第５話が１日に放送され、世帯平均視聴率が１２・５％となったことが２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％と推移。今回の個人視聴率は７・５％だった。

同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮が演じる。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおいらが出演。脚本は「半沢直樹」「家政夫のミタゾノ」などを手掛けた八津弘幸氏が担当。語りは女優の安藤サクラが務める。

第５話は「嘘から出た実（まこと）」。小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎（仲野太賀）は、試合で藤吉郎（池松壮亮）のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は、これまで誰の説得にも応じていないという。果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか…と展開した。

御前試合のシーンでは夫・前田利家を支え続けた賢妻・まつを演じる櫻坂４６の元メンバーで女優の菅井友香が登場し、ネットは「可愛すぎ！」「菅井友香ちゃんのまつ様が可愛い」「もう感動」「めちゃくちゃ美人」と話題に。また放送後は公式サイトで「２月８日（日）総合夜８時は『衆院選開票速報 ２０２６』を放送します。これに伴いこの日の『豊臣兄弟！』は、ＢＳＰ４Ｋ午後０時１５分、ＢＳ・ＢＳＰ４Ｋ午後６時、総合夜８時のすべてで放送を休止します。どうぞご了承ください」と８日の放送休止が伝えられた。