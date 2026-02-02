ケンドーコバヤシ、結婚のお相手女性とは20歳差 交際秘話・第1子誕生の裏側語る
【モデルプレス＝2026/02/02】お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、2月2日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTRに出演。妻について明かす場面があった。
【写真】ケンコバと両思いだった人気女性芸人
1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（22時〜／CS放送）でタイ・バンコクのロケ中に2025年8月に一般女性と結婚し、2026年1月に第1子となる長男が誕生していたことを公表したケンコバ。番組では未公開映像も放送され、共にロケをしていたお笑い芸人・野性爆弾のくっきー！から質問をされる場面もあった。
妻との年の差について問われると「20歳」と答えつつ、「（お相手は）73歳」とボケる場面も。子どもについては、ロケの4日前に生まれたそうで「生後4日で海外に行くのは流石にどうかと思ったけど…」と心境を明かしつつ、くっきー！が「奥さん『嘘やろ』って言ったでしょ？」と尋ねると「言った」と即答していた。
出産の立ち合いについては「時間的には行けたんだけど、ちょっと今のうちにと思って、病院の向かいが神社やったの。『一発お祈りしてくるわ』って言ったら生まれた（笑）」と絶妙なタイミングで生まれたそう。子どもの性別については「今の基準で言うと男やな」と話していた。また、番組の独占インタビューでは「付き合いが長かった」「一緒に住みだしたのがコロナ入ったときで3~4年」と交際期間についても語っていた。（modelpress編集部）
