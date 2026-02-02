女優の二階堂ふみが、江頭２：５０の還暦記念写真集「正面突破」（２７日発売、小学館、税込み４１８０円）の撮影を担当したことが２日、発表された。

二階堂ならではの視点で切り取られた、誰も見たことのない江頭の素顔が満載。江頭はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「エガちゃんねる」でおなじみのブリーフ団と一緒に撮影に参加した。温泉でブリーフ団とくつろぐほっこりショット、行きつけの居酒屋で撮影されたプライベート感のある写真も収められている。

二階堂は「日本で一番カッコ悪くてカッコいい、爆発系エンターテイナーのプライドがみっちり詰まった作品になりました」と完成度に満足げ。「雨が降っても、風が吹いても、雪が降っても、江頭２：５０さんはそこにいる！どうかご堪能ください。江頭さん、ありがとうございました」と思い入れたっぷりにコメントした。

これに対し、江頭は「女優でこんなことをして楽しんで出来るやつ、他にいないぜ！！」と絶賛。その上で「だけどな、オレの素の顔撮りすぎなんだよ！完全にオレ潰し！営業妨害だよ！！」と物申した。