¡¡¥¤¥°¥¢¥Ê¤Î±«¡©¡¡ÊÆ¹ñ¡¦Æî¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë£±Æü¡¢´¨ÇÈ¤¬ÅþÍè¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥°¥¢¥Ê¤¬ÌÚ¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÍî²¼¤·¤¿¡£²ó¼ý¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£×£Ð£Ì£Ç¡¡¥í¡¼¥«¥ë£±£°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬£±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÑ²¹Æ°Êª¤Ç¤¢¤ë¥¤¥°¥¢¥Ê¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÚ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡££±Æü¡¢Æî¥Õ¥í¥ê¥À°ìÂÓ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬ÀÝ»á£±¡Á£²ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥°¥¢¥Ê¶î½ü²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥°¥¢¥Ê¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¥ë¥´¥¢»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£±£°£°¥¥íÄ¶Ê¬¤Î¥¤¥°¥¢¥Ê¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ë¥´¥¢»á¤Ï¡¢£×£Ð£Ì£Ç¡¡¥í¡¼¥«¥ë£±£°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ°²ó¤³¤ì¤Û¤ÉÎä¤¨¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¥¤¥°¥¢¥Ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥Ó¡¼¥ÁÉÕ¶á¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤³¤¤«¤é¿á¤¯¶õµ¤¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â³¤ÊÕ¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÚ¤«¤é¿á¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÃëÁ°¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¤¥°¥¢¥Ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢ºÆ¤ÓÌÚ¤ËÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ë¥´¥¢»á¤Ï¡¢¥¤¥°¥¢¥Ê¤Ï³°Íè¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÍÆ»Åª¤Ë½èÊ¬¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÆ°Êª¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¹¤á¤Æ¤«¤éÆ¨¤¬¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡Æ±½£¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤¢¤ë²ó¼ýµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥°¥¢¥Ê¤ò»ý¤Á¹þ¤à¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Æ¤Ë¤ÏÁÇÁá¤¯Æ°¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡²ó¼ý¤µ¤ì¤¿à¨ÃîÎà¤Ï¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ë°Â³Ú»à¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢½£³°¤Ç¹çË¡Åª¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤áµö²Ä¤ò»ý¤Ä¶È¼Ô¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
