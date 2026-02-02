2児の母・石川梨華「スタミナ満点」手作り韓国料理に反響「お肉ほろほろ」「疲れてても元気でる」
【モデルプレス＝2026/02/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。「スタミナ満点」の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「お肉ほろほろ」にんにく＆しょうがでスタミナ満点サムゲタン
石川は「にんにく、しょうがでスタミナ満点サムゲタン」とつづり、写真を投稿。たっぷりの鶏肉やネギなどが入ったサムゲタンで、黄金色の出汁とほろほろの肉が食欲をそそる1品となっている。
この投稿は「出汁が食欲そそる」「お肉ほろほろ」「疲れてても元気でる」「寒い日に最高のメニュー」「本格的な仕上がり」「栄養満点」「お家でサムゲタンは豪華」などの反響を呼んでいる。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元モー娘。「お肉ほろほろ」にんにく＆しょうがでスタミナ満点サムゲタン
◆石川梨華、手作りサムゲタン披露
石川は「にんにく、しょうがでスタミナ満点サムゲタン」とつづり、写真を投稿。たっぷりの鶏肉やネギなどが入ったサムゲタンで、黄金色の出汁とほろほろの肉が食欲をそそる1品となっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿は「出汁が食欲そそる」「お肉ほろほろ」「疲れてても元気でる」「寒い日に最高のメニュー」「本格的な仕上がり」「栄養満点」「お家でサムゲタンは豪華」などの反響を呼んでいる。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】