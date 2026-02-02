南明奈、夫・よゐこ濱口優との“お泊まり”デートショット公開「仲良しで素敵」「見てるこっちまで幸せ」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの南明奈が2月1日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優との2ショットを公開した。
【写真】36歳美女タレント「服の色も合わせたのかな？」芸人夫との密着デートショット
南は「1月29日優さんお誕生日でした」「今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」とつづり、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタに宿泊した時の夫婦のショットを公開。鏡越しの夫婦2ショットを披露している。
また「朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから『お誕生日おめでとう』とメッセージが入ってて息子くん大興奮」ともコメントし、受話器を耳に当てた息子のショットも投稿している。
この投稿には「仲良しで素敵」「見てるこっちまで幸せになる」「最高のお祝いですね」「癒される」「服の色も合わせたのかな？」などといった声が寄せられている。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
◆南明奈、夫・よゐこ濱口優バースデー2ショット公開
◆南明奈＆よゐこ濱口優の2ショットが話題
