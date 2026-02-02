今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、集中力が続かなくて焦ってしまうかも。思い切ってリフレッシュすると◎ 気になっていたお店に出かけるなど、自分にご褒美をあげるのも大切のようです。恋愛面は、そっけない態度だった人が、なぜか急接近してくるかも。好きな気持ちがあるならば、気持ちの変化を受け止めてあげると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
内面を整えるようなことをおこなっていくと◎ 食事面を意識したり、心の整理をすると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
