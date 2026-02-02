【新興国通貨】元高進む、対円では２３日以来の高値圏＝中国人民元



中国の習国家主席の元を強い通貨との発言もあり、元高が進んでいる。今日の中国人民銀行の対ドル基準値は先週金曜日よりややドル高元安。もっとも、先週金曜日の水準は約２年８か月ぶりの元高水準であり、元高維持との印象から、元買いとなっている。人民元円は先週末終値の２２．１９円台から２２．３２５円を付けている。

ドル人民元はドル高を受けて先週末に６．９５８０元を付ける場面が見られたが、６．９５３０元台まで落として始まり、６．９４８９元まで下げている。ドルオフショア人民元は先週末に６．９６台を付けると、朝方６．９６３０元を付ける展開となったが、習主席の発言を受けて、６．９４６０元台を付けている。



USDCNY 6.9489 CNYJPY22.308

