遊びの邪魔をするかも？ 末っ子の宿命…遠いところに隔離されるもケロッとした姿に「たくましく育ちそうでなにより」
兄姉が電車のおもちゃで遊ぶ中、末っ子がいつの間にか部屋の隅に追いやられてしまう様子を撮影した動画がInstagramで話題を呼んでいる。投稿したのはべびもん育成中（@bebi_mon_ikuji）さん。「本人は気にしてなさそうなのが可愛い」「たくましく育ちそうでなにより」などのコメントが寄せられ、184万回表示、2万いいねを記録した。"末っ子の宿命"ともいえる愛らしい光景について、お母さんに話を聞いた。
【動画カット】兄＆姉による隔離…隅っこに追いやられてもニッコニコな末っ子くん
――お子さんが部屋の隅に追いやられてしまった経緯を教えてください。
「次男は上に5歳の兄、3歳の姉がいる3人兄弟の末っ子です。上の子たちが電車のおもちゃで遊んでいる中、末っ子も最初は近くで一緒に触ろうとしていましたが、兄は触ってほしくなかったのか、しれーっと端っこに囲いを作り、気づいたら部屋の隅の方へ移動させられてました」（べびもん育成中さん）
――隅っこで一人遊んでいる姿を見た時、どのようなお気持ちでしたか。
「最初は『やっぱり三番目だな…』と少し切ない気持ちになりましたが、本人はケロッとした様子で、その場にあったボールのようなものを使って楽しそうに遊んでいて。その姿を見て、『この子はこの子でたくましいな』『可愛いな』という気持ちにもなりました」
――上のお子さんたちはどのような反応を見せていましたか。
「特に悪気があるわけではなく、邪魔されたくなかったのか、こっちのおもちゃの方がたのしいよと別のおもちゃを勧めていました。その後次男を忘れて遊んでました（笑）」
――日頃の生活で「いかにも末っ子らしい」と感じる瞬間はありますか。
「多少放っておかれても自分で楽しみを見つけていたり、兄姉の真似をして何でも早く覚えようとしたりするところに感じます。また、甘え上手で、気づくと誰かの膝に収まっているところも末っ子らしいなと思います」
――大きな反響について、率直な感想をお聞かせください。
「ここまで多くの方に見ていただけるとは思っていなかったので驚いています。『わかる』『うちも同じです』といった共感のコメントをたくさんいただき、温かい気持ちになりました。末っ子本人の何気ない姿が、誰かのクスッと笑える時間になっていたら嬉しいです」
同アカウントでは、3人きょうだいの日常をInstagramで発信している。
