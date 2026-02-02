藤木直人＆谷まりあ、衆院選イメージキャラクター就任 大雪・受験シーズン影響も期日前投票呼びかけ
俳優の藤木直人（53）、モデル・タレントの谷まりあ（30）が2日、都内で行われた「第51回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会に登壇。有権者へ投票・期日前投票への参加を呼びかけた。
【全身ショット】投票用紙を手に持ち…にこやかに投票を呼びかける谷まりあ
同イベントは、8日に投開票が予定されている「第51回衆議院議員総選挙」に向け、総務省が開催。イメージキャラクター就任に藤木は「急なオファーだったのですごく驚きました」といい、「責任重大なオファーなので、選んでいただけたことは大変光栄だなと思います」と話した。
谷も「最初は本当に驚いたんですけど、とても光栄でうれしかったです。家族が喜んでくれて、おじちゃん、おばあちゃんまで連絡をくれて、このポスター欲しいって言ってくれました。藤木さんと一緒に、私は特に若い世代のみなさんに投票の大切さと、期日前投票という仕組みをお伝えできればと思っています」と意気込みを語った。
ポスターにある「私たちの明日のために、想いを乗せた一票を。」というキャッチコピーについて触れると、藤木は「急激に状況がいろいろ変わっていく中、とても大切な選挙だなと思っています。ただ目の前にあることだけじゃなくて、僕は3人子どもがいるんですが、その次の世代にどのような日本を渡してあげられるのか。今日だけじゃなく、明日そして未来を考えながら投票することが大切なんだなって改めて感じました」と思いを述べた。
谷は「私もこのメッセージを聞いた時に『私たちの明日って私たちで変えられるんだ』ということを再確認できました。自分の一票ってそんなに力があるんだということにうれしくもあり、責任感も感じました」とコメント。自身も期日前投票をする予定だと明かし、「寒い時期なので、天候の影響もあると思うんですけど、余裕をもって期日前投票できるということはすごくありがたいなと思います」と紹介した。
最後に藤木から「大雪の場所があったり、受験シーズンであったりという方もいらっしゃると思いますけれども、期日前投票というシステムがあるので、ぜひ多くの方に投票に行っていただきたいですし、そして一緒に明日の日本を作っていけたらと思っています」と呼びかけた。
