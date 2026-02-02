安田大サーカスのクロちゃんが1月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。共演ギャルモデルの宣言に大喜びするも、その理由に憤慨する場面があった。

当番組はクロちゃん、元モーニング娘。の田中れいな、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリーダーとなり、各チームでボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。番組開始から30分間に集まったコメント数に応じてポイントが加算される特別ルールもある。この日はクロちゃんチームに属するギャルモデルの犬嶋英沙、アップアップガールズ（2）の鍛冶島彩、クロちゃんの妹分であるクロノ・ネコノ・ナナコと3人の“クルーちゃん”が集結。冒頭、各々が意気込みを語った。

ここで、犬嶋が「私は前回、5000コメントで『水着で出演しますよ！』って言ったんですけど、5000コメントに行かなかったから…」と発言。そのまま「水着じゃダメだと思ったから、今日は考えてきました！」と切り出し、「私はクロちゃんチーム、9600コメント達成で、クロちゃんにチューします！」と約束した。

これにはクロちゃんも「コメント、お願いします！」と大興奮。一方で、「待って、待って！それでみんながコメントすると思えないんだけど。俺が得するだけじゃんか」と述べ、「みんなにも、なんか特典をあげてもらってもいいですか？」とお願いした。これを受け、犬嶋が「私、わかってるんですよ。このチームの中ではヒールで、たぶん英沙が嫌なことを絶対にやらせたいと思うんですよね、みなさん。だから、クロちゃんにチューでいいかな…と思って」と告白。クロちゃんは「ちょっと考え方、ひどくないですか？」と語気を強め、スタジオの爆笑を誘った。

