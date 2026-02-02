まさかの発表だった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が1月31日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。共演アイドルの所属グループ脱退に仰天した。

【映像】わずか8カ月 アイドルグループ“スピード卒業”の理由とは

当番組は、文字通りカフェがコンセプト。この日はアルバイト役を2.5次元俳優の佐藤信長と桜庭大翔、パティシエ役をアイドルグループ・Chuu Cuteの河本景が務めた。冒頭、それぞれが簡単に挨拶。そんな中、河本が「あ、いいですか？」と切り出し、「あのー、この番組でもいっぱい取り上げていただいてた私のグループ活動、卒業することになりました」と報告した。

この報告に共演者たちが騒然とする中、藤森は「うそだろ！？」「はぁ？」「卒業って、まだ1年もやってないんじゃないの？ 2年くらい？」などと反応。河本が「8カ月」と答えると、「Chuu Cuteは別に解散するわけじゃなく、けいえる（河本）が卒業？」と確認した。

昨年には、以前に番組出演した西綾乃もアイドルグループ・君と見るそらを卒業した。そんなこともあり、河本が「私だけ（卒業）」と返すと、藤森は「なんかさ、前もこの番組に出てくれた子でさ…。なに？この番組出たらやめたくなるの？ここで生きてこうと思うの？だとしたらやめたほうがいいよ」と即ツッコミ。「3月からはフルベットでこっち（の番組）に…」との宣言には「レギュラーで！？まぁいろいろ理由はあったと思いますけど、さらなる飛躍の年ということで」と応援しつつ、「揉めてないよね？大丈夫？」と心配した。

これに河本が「揉めてないです」と告げると、藤森は「事務所もやめるの？」と質問。「あっ、それはちょっと協議中…」と苦笑された際には「すみません。大変センシティブな…」と頭を下げ、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

