結婚式で新郎新婦の結婚指輪を乗せたリングピローを、バージンロードで新郎まで運ぶ役割を担う女の子のことをリングガールといいます。子どもが指輪を運ぶ姿を見たら、可愛らしくて温かい気持ちになりますよね。しかし、花嫁さんの気持ちは複雑だったという場合も……。今回は、リングガールにまつわるエピソードをご紹介します。

義姉の娘にリングガールを…

「結婚式を挙げたときのこと。義家族から義姉の娘にリングガールをやらせてほしいと頼まれました。義姉の娘は、当時1歳3か月。そんな小さい子にリングガールができるのかという不安と、正直言うと義姉があまり好きではなく……断りたい気持ちでいっぱいでした。

だけど夫は乗り気だし、義母と義姉の圧はすごいし……断り切れずにお願いすることに。挙式本番、義姉の娘はいつもと違う雰囲気が怖かったのか、バージンロードに立った瞬間ギャン泣き。パニックになって持っていたリングピローをぶん投げていました。

大人げないけど、思い入れのある指輪を投げ捨てられてかなりショックでした……。子どもは悪くないってわかっています。だけど、それを見て手を叩きながら爆笑していた義姉のことがさらに嫌いになりました。

一生に一度の結婚式なのに、断ればよかったなと後悔しています……。納得できないことはやっちゃダメですね……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 結婚式で子どもが起こすハプニングって、微笑ましいと感じることがほとんどですよね。だけど、自分が納得してお願いしたわけではないのに指輪を投げつけられて、嫌な気分にならないわけがないです……。結婚式は自分の子どもを目立たせる場ではありません。花嫁さんが主役なのだから、花嫁さんの気持ちを第一に考えてほしかったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。