ＪＳＰ<7942.T>が大幅高で４日ぶりに反発し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４２０億円から１４３０億円（前期比０．５％増）へ、営業利益を６０億円から７０億円（同１．６％増）へ、純利益を４８億円から５８億円（同１４．５％増）へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想としたことに加えて、期末配当予想を４０円から５０円へ引き上げ年間配当予想を９０円としたことが好感されている。



今期は、関税政策などを背景とした北米における自動車向け需要の減少により厳しい市場環境が続くことを予測していたが、発泡ポリプロピレン「ＡＲＰＲＯ」を中心とした高機能材製品で自動車分野、非自動車分野が共に堅調に推移していることが売上高・利益を押し上げる。



なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１０８６億４０００万円（前年同期比０．３％増）、営業利益６１億８００万円（同６．４％増）、純利益５６億３４００万円（同１４．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS