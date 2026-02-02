「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、バリューコマース<2491.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でＶコマースはストップ安。同社は前週末１月３０日取引終了後、２６年１２月期単独業績予想について売上高を１４４億円、最終損益を８億円の赤字と発表した。今期から単独決算に移行したため前期との比較はない。配当予想は１６円（前期４９円）とした。



同時に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高が２４１億６９００万円（前の期比２０．５％減）、最終利益が４億８７００万円（同８２．９％減）となった。一部サービスを終了したことが要因。持ち分法による投資損失も響いた。これ嫌気され、きょうの同社株は急落。これを受けて売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS