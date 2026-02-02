・愛時計はマド開け急伸、今期業績・配当予想を上方修正

・エクサＷｉｚが１０％超の急騰で３年１０カ月ぶり高値、ＡＩエージェントで利益回収期へ突入

・東洋エンジ、稀元素などレアアース関連が一斉蜂起、「ちきゅう」が南鳥島沖でレアアース泥の試掘に成功と伝わる

・住友鉱など非鉄株が安い、新ＦＲＢ議長の指名を受け金価格が急落

・エンプラスがＳ高、ＡＩサーバー用ソケットなど好調で２６年３月期業績予想を上方修正

・Ｆ－ブレインが一時１２％高と急騰、収益開花期に突入し国策銘柄の一角として注目度高まる

・スパークスが急反発、期末一括配当予想は２２円の増配へ

・日本電設が急動意、営業減益予想から一転２割超の増益予想に変わりサプライズ

・ビーマップはＳ高、米国で人工ダイヤモンド活用の高機能観測モジュール開発へ

・ｓａｎｔｅｃに物色人気集中、今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込む

・日本アビオがカイ気配、高水準の防衛関連需要を取り込み今期業績予想を大幅増額



