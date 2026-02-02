484日ぶり復帰の冨安健洋を称えるアヤックス指揮官「すでにチーム内で重要な存在になっている」
アヤックスのフレッド・グリム監督が2日に484日ぶりの公式戦出場を果たしたDF冨安健洋を称えた。『フットボール・インターナショナル』が伝えている。
冨安はアーセナル時代の2024年10月5日にプレーしたサウサンプトン戦から負傷離脱が続いていた中、昨年12月にアヤックスに加入すると1月24日に476日ぶりのベンチ入り。迎えた今節、後半35分からついにピッチに立った。
グリム監督は2-2の引き分けに終わった試合後、「冨安が入るとチームが落ち着いたのが分かる」と振り返って冨安を評価した。チームは2点リードから後半29分、同34分の連続失点で追いつかれたが、冨安の出場後は失点を許さなかった。
もっとも逃げ切りを図るため、冨安をさらに早く送り込む必要性があったのかも問われたようだ。ただ指揮官は「彼は10分程度しかプレーできなかった」と説明し、「今シーズンはまだ多くの試合が残っている。だから選択肢は明白だった」とコメント。冨安のコンディションも考慮し、同点被弾後の出場になったことは仕方ないものと捉えている様子だ。
その上でグリム監督は「良い印象を与えている。彼が完全にトレーニングに参加できるようになるまでは少し時間がかかってまだ1週間半しか経っていない。彼は着実に進歩し、トレーニングで落ち着きをもたらし、若い選手ともよく関わってミーティングでも存在感を示している。今後ピッチの中で確実に必要となる存在だが、すでにチーム内で重要な存在になっている」と冨安への信頼を強調した。
