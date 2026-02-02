ニューヨーク・ニックス vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年2月2日（月）

開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）

最終スコア：ニューヨーク・ニックス 112 - 100 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのニューヨーク・ニックス対ロサンゼルス・レイカーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし27-33で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューヨーク・ニックスがリードし52-56で終了する。

第3クォーターはニューヨーク・ニックスが逆転し90-82で終了する。

第4クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び112-100で終了する。

試合はニューヨーク・ニックスの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は29:00出場、11得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-02 11:35:06 更新