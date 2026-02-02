

イチニノ2nd RE-PLAY『アクワリウム』

茨城県を拠点とする演劇チーム「イチニノ」による舞台『アクワリウム』が2月7日（土）、8日（日）に熊本で上演される。演出はイチニノ代表の前島宏一郎が手がける。



イチニノは2015年の設立以来、「地域で生まれた演劇作品を全国に届ける」というコンセプトのもと活動を続けてきた。

地域演劇は、その地域の歴史や風土、人々の思いを映す重要な文化活動でありながら、記録や再演の機会が限られているという現状がある。「RE-PLAY」プロジェクトは、各地域で生まれた貴重な演劇作品が埋もれてしまうことへの危機感からスタートした。

「RE」には「REgional（地域の、地域による）」と「RE-creation（再創造）」の意味が込められており、単なる再演ではなく、地域の文化資源として作品の本質を再び示すための試みとなっている。

第1回には刈馬カオス作『異邦人の庭』が上演され、今回、第2弾として故・河野ミチユキ氏の代表作『アクワリウム』が選ばれた。

作者である河野ミチユキ氏は熊本県出身の劇作家で、2001年に劇団0相（現・ゼロソー）を旗揚げ。2010年には『義務ナジウム』で九州戯曲賞佳作、2015年には『チッタチッタの抜け殻を満たして、と僕ら』で九州戯曲賞大賞を受賞するなど、地方から全国へと影響力を広げた才能だったが、2022年に他界した。

河野氏の作品を上演するにあたり、前島代表は「単なるオマージュではなく、地域の宝として、現代に通じる問いかけとして作品を再解釈する」という姿勢で臨む。



本作の茨城公演は1月17日（土）に上演され、好評のうちに終演。

続いて、2月8日（土）、8日（日）に、熊本市男女共同参画センターはあもにい多目的ホールで上演される。



イチニノ2nd RE-PLAY『アクワリウム』



物語 化学工業都市として一時代を築いたが今はその面影もない、とある海辺の町、阿玖市。阿玖は孤立していた。戦後から稼動する地域産業を一手に担っていた企業「ニッカ(株)」の工場群は現在も残り、今でも地域住民の約１割がなんらかの形でこの企業に関わっている。１０年ほど前、ニッカの多大な助成を受けて市は水族館を建設。地元民への就職場所の提供という意味もあった。水族館はこの町の大きな観光資源となり、イルカの奇妙なパフォーマンスなども手伝ってにわかに賑わう新時代の阿玖…阿玖市民でもある「水族館職員」を中心に繰り広げられる、共同体の歪みに身を沈めたりあるいは浮き上がりかけたりする人々の物語。

演出・前島宏一郎 茨城公演を終えての演出コメント

河野氏の描く、コミュニティ内外の「違和」と「歪み」の物語は茨城でも反響が大きかった。改めて熊本で氏の作品を観て、再解釈してほしい。





イチニノ2nd RE-PLAY『アクワリウム』



公演詳細は公式サイトへ

https://www.ichinino.com/re-play/アクワリウム/

（文：エントレ編集部）