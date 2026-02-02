2日前引けの日経平均株価は反発。前週末比99.16円（0.19％）高の5万3422.01円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は927、値下がりは609、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を117.93円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が32.76円、ＴＤＫ <6762>が32.59円、ＫＤＤＩ <9433>が21.86円、リクルート <6098>が17.65円と続いた。



マイナス寄与度は95.26円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が81.56円、レーザーテク <6920>が50.41円、コナミＧ <9766>が30.42円、ファナック <6954>が24.73円と並んだ。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は空運で、以下、海運、建設、医薬品が続いた。値下がり上位には証券・商品、鉱業、石油・石炭が並んだ。



