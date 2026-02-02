2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比11.0％増の3952億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同69.0％増の2413億円だった。



個別ではｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０ <2529> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> が新高値。ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が10.03％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が3.10％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は24.16％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は20.67％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は17.60％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は16.76％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は13.41％安と大幅に下落した。



日経平均株価が99円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1600億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1041億600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が261億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が154億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が107億300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が90億1900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が73億6100万円の売買代金となった。



株探ニュース

