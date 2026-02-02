ETF売買代金ランキング＝2日前引け
2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 160090 71.9 48270
２. <1540> 純金信託 54460 22.9 23035
３. <1357> 日経Ｄインバ 26102 126.1 5130
４. <1321> 野村日経平均 15435 90.0 55500
５. <1458> 楽天Ｗブル 10703 26.6 57320
６. <314A> ｉＳゴールド 10701 55.4 348.5
７. <2036> 金先物Ｗブル 10376 -16.4 210850
８. <1328> 野村金連動 9415 88.7 17460
９. <1579> 日経ブル２ 9019 69.8 519.5
10. <1326> ＳＰＤＲ 7444 -12.1 67450
11. <1360> 日経ベア２ 7361 -18.5 126.0
12. <1568> ＴＰＸブル 6588 260.6 782.3
13. <1541> 純プラ信託 5391 -8.5 10710
14. <2644> ＧＸ半導日株 4648 30.0 3078
15. <1306> 野村東証指数 4566 39.7 3756
16. <1489> 日経高配５０ 3103 182.6 3025
17. <1329> ｉＳ日経 2512 56.2 5562
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2353 64.0 73990
19. <1673> ＷＴ銀 2255 39.8 11660
20. <1398> ＳＭＤリート 2163 -15.1 2044.0
21. <200A> 野村日半導 1701 -27.6 2977
22. <1459> 楽天Ｗベア 1695 50.0 207
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1445 -39.7 2151.0
24. <1571> 日経インバ 1375 200.2 392
25. <1320> ｉＦ日経年１ 1294 77.5 55300
26. <1330> 上場日経平均 1048 77.0 55540
27. <1308> 上場東証指数 1042 46.1 3711
28. <425A> ＧＸ純金 970 12.9 394.5
29. <1615> 野村東証銀行 912 39.7 593.9
30. <1475> ｉＳＴＰＸ 873 84.6 370.0
31. <1671> ＷＴＩ原油 842 -36.7 3222
32. <1693> ＷＴ銅 836 -63.4 7885
33. <1545> 野村ナスＨ無 817 64.4 39630
34. <1655> ｉＳ米国株 817 -9.4 772.1
35. <2559> ＭＸ全世界株 754 96.4 26300
36. <2244> ＧＸＵテック 738 3.2 3032
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 731 19.8 58440
38. <1358> 上場日経２倍 706 74.3 91610
39. <1674> ＷＴプラチナ 642 51.4 29510
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 641 24.7 1069
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 635 202.4 10755
42. <1346> ＭＸ２２５ 633 87.3 55190
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 620 -15.3 2168
44. <2568> 上場ＮＱヘ無 588 506.2 6730
45. <1543> 純パラ信託 577 3.0 74900
46. <1672> ＷＴ金 561 35.2 68330
47. <2243> ＧＸ半導体 541 181.8 2905
48. <424A> ＧＸ純金Ｈ 522 27.3 368.2
49. <1356> ＴＰＸベア２ 510 28.5 154.1
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 501 40.3 572.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
