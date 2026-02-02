　2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　160090　　　71.9　　　 48270
２. <1540> 純金信託　　　　 54460　　　22.9　　　 23035
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 26102　　 126.1　　　　5130
４. <1321> 野村日経平均　　 15435　　　90.0　　　 55500
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10703　　　26.6　　　 57320
６. <314A> ｉＳゴールド　　 10701　　　55.4　　　 348.5
７. <2036> 金先物Ｗブル　　 10376　　 -16.4　　　210850
８. <1328> 野村金連動　　　　9415　　　88.7　　　 17460
９. <1579> 日経ブル２　　　　9019　　　69.8　　　 519.5
10. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　7444　　 -12.1　　　 67450
11. <1360> 日経ベア２　　　　7361　　 -18.5　　　 126.0
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　6588　　 260.6　　　 782.3
13. <1541> 純プラ信託　　　　5391　　　-8.5　　　 10710
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　4648　　　30.0　　　　3078
15. <1306> 野村東証指数　　　4566　　　39.7　　　　3756
16. <1489> 日経高配５０　　　3103　　 182.6　　　　3025
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　2512　　　56.2　　　　5562
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2353　　　64.0　　　 73990
19. <1673> ＷＴ銀　　　　　　2255　　　39.8　　　 11660
20. <1398> ＳＭＤリート　　　2163　　 -15.1　　　2044.0
21. <200A> 野村日半導　　　　1701　　 -27.6　　　　2977
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1695　　　50.0　　　　 207
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1445　　 -39.7　　　2151.0
24. <1571> 日経インバ　　　　1375　　 200.2　　　　 392
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　1294　　　77.5　　　 55300
26. <1330> 上場日経平均　　　1048　　　77.0　　　 55540
27. <1308> 上場東証指数　　　1042　　　46.1　　　　3711
28. <425A> ＧＸ純金　　　　　 970　　　12.9　　　 394.5
29. <1615> 野村東証銀行　　　 912　　　39.7　　　 593.9
30. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 873　　　84.6　　　 370.0
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 842　　 -36.7　　　　3222
32. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 836　　 -63.4　　　　7885
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 817　　　64.4　　　 39630
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 817　　　-9.4　　　 772.1
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 754　　　96.4　　　 26300
36. <2244> ＧＸＵテック　　　 738　　　 3.2　　　　3032
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 731　　　19.8　　　 58440
38. <1358> 上場日経２倍　　　 706　　　74.3　　　 91610
39. <1674> ＷＴプラチナ　　　 642　　　51.4　　　 29510
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 641　　　24.7　　　　1069
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 635　　 202.4　　　 10755
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 633　　　87.3　　　 55190
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 620　　 -15.3　　　　2168
44. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 588　　 506.2　　　　6730
45. <1543> 純パラ信託　　　　 577　　　 3.0　　　 74900
46. <1672> ＷＴ金　　　　　　 561　　　35.2　　　 68330
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 541　　 181.8　　　　2905
48. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 522　　　27.3　　　 368.2
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 510　　　28.5　　　 154.1
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 501　　　40.3　　　 572.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース