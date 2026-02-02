´ð´´Ï«Ï¢¥Ù¥¢·î1.5Ëü±ß¡¡½ÕÆ®Í×µá¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ò°Ý»ý
¡¡Å´¹Ý¤ä½Å¹©¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¹½À®¤¹¤ë´ð´´Ï«Ï¢¤Ï2Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤ËÅö¤¿¤ëÄÂ¶â²þÁ±Ê¬¤ÎÍ×µá¤ò·î1Ëü5Àé±ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£25Ç¯½ÕÆ®¤ÈÆ±¤¸³Û¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¿å½à¤ÎÍ×µá¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡4Æü¤ÎÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÏ«ÁÈ¤Ï6Æü¤ËÍ×µá½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡´ð´´Ï«Ï¢¤ÏÅý°ìÍ×µá¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÀÓ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1Ëü5Àé±ß¤ò¾å²ó¤ëÍ×µá¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅÂ¼ÀµÃËÃæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¡Ê¤Î¥×¥é¥¹¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£