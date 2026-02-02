結婚と第1子誕生を発表したお笑い芸人ケンドーコバヤシ（53）が2日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9時50分）にVTR出演。妻との年の差を明かした。

ケンコバは先月31日放送のCS番組フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表。「ノンストップ！」では、タイでのロケ中に結婚発表したケンコバを野性爆弾くっきー！が質問攻めする「−重大発表！」の未公開シーンを放送した。

ケンコバは妻との年齢差を聞かれると、「えー、20（歳）」と告白。驚いたくっきー！が「怖いて。コバさん今50ぐらいでしょ？相手はほな20…？」と想像すると、「73」と上に言ってボケた。

また子供が生まれたタイミングを「4日前」と明かしてくっきー！を仰天させると、「生後4日。生後4日で海外来るって。さすがに俺もどうやろと思ったけど、気付いたら羽田におったわ」と語った。くっきー！から「奥さんマジで『うそやろ！』って言ったでしょ？」と聞かれると、「言った」と居心地悪そうに苦笑した。

出産の立ち会いについても語り「時間的には行けてんけど。ちょっと今のうちにと思って、向かいが神社やったのよ、病院の。1発お祈りしてくるわってお祈りしてる間に生まれたらしい」と安産祈願中に妻が出産。「ちょうどよかったかもしれん」と笑っていた。