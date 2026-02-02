タレント・南明奈が1日、自身のインスタグラムを更新。よゐこ・濱口優との夫婦2ショットを披露した。



【写真】髪のカラーリングも素敵な寄り添う妻 18歳差を感じさせないラブラブ感

「1月29日優さんお誕生日でした 今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と報告した南。キャップをかぶった濱口に寄り添いながらスマホを構える仲むつまじい姿を投稿した。



続けて「朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから 『お誕生日おめでとう』 とメッセージが入ってて 息子くん大興奮 メッセージ30回くらい聞いてました」。アップされた写真には電話をとる息子の姿が。南は2018年に濱口と結婚。22年７月に長男を出産している。最後に南は「優さんおめでとう」と結んだ。



濱口も自身のインスタグラムで「54歳になりました。 誕生日前日から当日にかけて、家族と一緒に素敵な時間を過ごすことができました。」と喜びをつづっている。



誕生日の祝福とともに、フォロワーからは「家族ディズニーいいなー！」「幸せそうで何より」「ミラコスタ素敵～」「これからも仲良し家族で」の声。パジャマ姿の愛らしい息子の姿に、「大きくなっちゃって！」「息子さん可愛すぎます」「パパそっくり」などのコメントも寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）