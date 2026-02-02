俳優チョン・ヘインが海外ファッションショー現場で脚を広げる男性の間で座っている姿が確認され、人種差別の声が出ている。この映像はチョン・ヘインがイタリア・ミラノで開催されたドルチェ＆ガッバーナのファッションショーに出席した当時のもので、先月19日にGQマガジンが公式SNSで公開した。

この映像でチョン・ヘインはベンソン・ブーン（Benson Boone）とケレム・バーシン（Kerem Bursin）の間に座っている。2人は脚を広げたままチョン・ヘインを間に挟んで対話をしていた。チョン・ヘインはやや困惑するような表情を見せた。

これをめぐりネット上では「公式的な席で東洋人スターを無視する態度」として人種差別的行為と見る意見のほか、「人種差別ではなく個人のマナーの問題」という慎重な意見もあった。

これに先立ち昨年はBLACKPINKのロゼも「サンローラン2026春・夏コレクション」現場団体写真でロゼだけが黒く加工処理され、人種差別という声があった。この写真を公開したElle UK側は「写真の大きさを調整する過程で切れたにすぎない」と釈明し、後に修正された写真を掲載した。