兵庫県淡路市にある「道の駅あわじ」で提供されている人気メニュー「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」が、テレビ朝日系列の人気番組『ザワつく！金曜日』にて紹介されました。

番組内では、淡路島産の天然真鯛を贅沢に使用したシンプルながら奥深い味わいと、素材の良さを最大限に引き出すこだわりが高く評価されています。

道の駅あわじ「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」

価格：1,080円（税込）

提供場所：道の駅あわじ「おさかな共和国えびす丸」

※淡路島岩屋地域の他店舗（淡路島タコステ、美湯松帆の郷）でも提供されています。

潮流の速い明石海峡で育った天然真鯛と、濃厚な卵黄、特製ダレが織りなす至極の一杯。シンプルながらも素材の良さを最大限に引き出した、淡路島ならではの贅沢な玉子かけご飯です。

こだわり1：淡路島産・天然真鯛を使用

潮流の速い明石海峡で育った天然真鯛は、身の締まりと上品な旨味が特長。新鮮な状態で提供することで、鯛本来の美味しさを堪能できます。

こだわり2：濃厚な卵黄が引き立てる真鯛の旨味

厳選した卵の卵黄を使用し、真鯛の甘みと旨味を一層引き立てます。

とろりとした卵黄が鯛の刺身に絡み、口の中でまろやかなハーモニーを奏でます。

こだわり3：特製ダレと醤油が生む深いコク

決め手となる特製ダレと醤油（アミノ酸）が合わさることで、シンプルながらも余韻の広がる味わりに。

素材を活かしつつ、奥深い味わいを実現しています。

道の駅あわじについて

明石海峡大橋のたもとに位置し、淡路島の海の幸・山の幸を楽しめる観光拠点。

地元食材にこだわったグルメと、絶景を楽しめるロケーションが多くの来駅者に親しまれています。

おさかな共和国えびす丸

道の駅あわじ内にある海鮮丼屋「おさかな共和国えびす丸」にて提供されています。

新鮮な海の幸を使ったメニューが豊富に揃っています。

テレビでも紹介された「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」は、淡路島を訪れた際にぜひ味わいたい一品。

明石海峡の恵みを存分に楽しめる、贅沢な卵かけご飯です☆

道の駅あわじ「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」の紹介でした。

よくある質問

Q. 価格はいくらですか？

「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」の価格は1,080円（税込）です。

Q. どこで食べられますか？

道の駅あわじ内の「おさかな共和国えびす丸」で提供されています。また、淡路島岩屋地域の淡路島タコステ、美湯松帆の郷でも味わえます。

Q. 道の駅あわじはどこにありますか？

兵庫県淡路市岩屋1873-1、明石海峡大橋のたもとに位置しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ザワつく！金曜日』で話題！道の駅あわじ「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」 appeared first on Dtimes.