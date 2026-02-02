「戦争よりひでえや」――。1967年、茨城県で起きた強盗殺人事件。証拠がないまま、20歳の青年が犯人と決めつけられた。連日続く密室での取り調べ、否定するほど強まる圧力。やがて彼は、やってもいない罪を認めさせられる。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

後に冤罪と断じられた〈布川事件〉から浮かび上がる「警察の深い闇」とは……。新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



かつて無実の罪を着せられた桜井昌司さん（写真：時事通信）

◆◆◆

茨城県で起きた女性殺害事件

1967年（昭和42年）8月30日朝、茨城県北相馬郡利根町布川で大工を営む一人暮らしの玉村象天さん（当時62歳）に仕事の依頼をしに来た近所の女性が、自宅の8畳間で死亡している玉村さんを発見した。通報を受けた取手警察署の調べで、遺体は両足をタオルとワイシャツで縛られており、死因は首に木綿のパンツが巻きつけられたことによる窒死と判明。

死亡推定時刻は28日の19時から23時ごろとみられた。また室内は荒らされ物色した形跡が認められ、金貸しもしていた被害者所有の「白い財布」が無くなっていることがわかった。

強盗殺人と断定、捜査に乗り出した警察は地元の素行不良者を片っ端から事情聴取する一方、近隣住民から28日夜に現場付近で怪しい2人組を見たとの目撃情報を得る。

容疑者にのぼった20歳男性

そこで最初に疑惑の目を向けられたのが、竜ヶ崎第一高校中退後、定職に就かず仲間と遊び暮らしていた桜井昌司さん（同20歳）だ。事件から41日後の10月10日、取手署は桜井さんを友人のズボンを盗んだ窃盗罪で別件逮捕した後、本件の強盗殺人について取り調べる。身に覚えのない彼は当然のように事件との関与を否定した。

が、物的証拠がない警察は「おまえが殺ったんだろ」「おまえの言ってることは全て嘘だとわかっている」と最初から犯人扱いで自白を迫る。

40日以上前の事件当日のアリバイが証明できないことにも付け込んできた。警察の当時の記録によれば取り調べは5日間、計41時間とあるが、実際は連日朝から深夜12時ごろまで行われたという。

隔離された密室での拷問に近い自白強要に桜井容疑者の心は折れそうになる。が、やっていないものを認めるわけにはいかない。と、ここで警察が嘘発見器を持ち出してきた。

「戦争よりひでえや」

ほっとした。これで自分が嘘をついていないことが証明されると思ったからだ。しかし、結果は完全にクロ。同容疑者は「警察は自分を犯人に仕立て上げるためなら何でもやる。抵抗しても無駄」と絶望、10月15日に自供に追い込まれる。当時、留置所で書き留めていた桜井さんの手記には「嘘を話せば命があり、真実を話すと死さえある。戦争よりひでえや」という悲痛な一文が記されていた。

自白の際、桜井容疑者が「杉山と一緒にやった」と供述したことを受け、翌16日、桜井さんの兄の友人である杉山卓男さん（同21歳）が不良仲間とともに起こした傷害行為の容疑で逮捕される。

杉山さんは桜井さんと同じ竜ヶ崎第一高校を無免許運転で退学になった後、機械工の職に就いたものの生活は荒れ、19歳のときには乱闘騒ぎで保護観察処分を受けた他、暴力団の抗争にも参加。恐喝や喧嘩は日常茶飯事だった。

警察は、暴力事件の取り調べはそっちのけで、布川の強盗殺人について追及。まさかとは思ったが、「桜井は全部正直に話した。おまえも一緒にやったんだろ」と圧をかけられ、彼もまた17日に自供してしまう。

23日、強盗殺人罪で両名ともに逮捕。12月28日に起訴される。

水戸地裁土浦支部で始まった裁判では両被告ともに「自白は警察に強要されたものである」と無罪を主張したが、同地裁は自白は任意によるものと認定し、1970年10月6日、2人に無期懲役を宣告する。控訴審も上告審も一審判決を支持し、1978年7月3日に最高裁で刑が確定。2人は千葉刑務所に収監される。

事件に残る多くの疑問

本事件には多くの疑問点があり、当初から冤罪を疑う声が上がっていた。桜井さんの自白調書には〈右手で（被害者宅の）ロッカーを開けようとした。その後、机の引き出しを開け、右手で中をかき回した〉と記されていたが、犯行現場に残されていた43の指紋で2人と一致したものは皆無。自白調書に、犯行時に2人が手袋をしていたり、指紋を拭き取ったという記載も一切ない。果たして、こんなことが現実にあるだろうか。弁護団の指紋再現実験でも、指紋を残さずに供述書どおりの犯行を行うことは不可能という結果が出た。

目撃証言にも疑問がある。桜井さんは逮捕から14日目に獄中で事件が起きた8月28日の記憶を思い出し、その日は夕方から布川から電車で2時間以上かかる東京・高田馬場の居酒屋で飲み、21時ごろに中野にある兄が経営するバーに行ったことを手記に書き残している。

ちなみに、この記述は桜井さんが独自に考案した暗号で綴ったもので、警察にバレて拷問のような取り調べを受けるのを避けるためだった。対して、警察は、そのアリバイを崩すため、同日19時ごろ、現場付近の橋の石段で桜井さんと杉山さんを見かけたという人物を探し出した。もし、これが事実なら桜井さんの記憶は誤りだったことになる。

「警察の倉庫にあったが洪水で流れてしまった」

しかし、その目撃証言を行った人物が後に明かしたところによれば、2人を見たことは事実だが、目撃したのは28日ではなく、そのことを当初から警察に話していたにもかかわらず、無理やり28日に見たことにされたという。また、他にも28日に現場付近で2人を目撃したという証言があったが、その人物も後に28日とは断定できないと証言を覆したことが判明している。

こうした数々の矛盾を新証拠として、1983年12月、桜井、杉山両受刑囚および弁護団は再審を請求するが、水戸地裁土浦支部はこれを却下。東京高裁、最高裁も訴えを退け1992年（平成4年）4月に第一次再審請求が終了する。ただ、この間、弁護団は検察が段ボール9箱分にもおよぶ未提出記録を所持していることを知る。当然、弁護側は開示を求めたが、検察は「警察の倉庫にあったが洪水で流れてしまった」などと、苦しい言い逃れを続けた。

〈録音テープから“不都合な部分”が削除されていただけじゃない…警察に殺人者の汚名を着せられた「2人の男性」のその後の人生【布川事件】〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））