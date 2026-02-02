タレントのケンドーコバヤシ（53）が2日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。結婚したことを以前から知っていた人気芸人を明かした。

ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表。同番組に独占密着。番組では放送されていない「野性爆弾」のくっきー！から質問攻めにされている場面もオンエア。妻とは20歳差であることなどを明かした。

番組では帰国後のケンコバを直撃。この日のスタジオには同期の陣内智則がいるということを知ると、「え？陣内智則がおるんですか？」とケンコバ。「陣内には結構前に、楽屋で一緒やった時にね。“実はこういうことやねん”って言うたんです。なんか照れくさそうにしてたの、どういう意味なんやろ思いましたけど。なんでお前が照れくさそうにしてんねん」とツッコミ。「設楽さんには、直接お会いできる機会がなくて言えなかったんですけど」と話した。

これを受けて、スタジオのMCの「バナナマン」設楽統は「おめでとうございます」と祝福。陣内も「（昨年の）夏辺りに（聞いた）。（でも）コバなんで“ほんまか？”みたいなのもあったし」と半信半疑だったと告白。「でも“お子さんが生まれるまではちょっと発表しないでおこう”って言うてたから、気が気じゃなかったですね。“まだか？”みたいな。“まだ発表しないってことはまだ生まれてへんのや、いつや？ ”っていうので。いやー、めでたいですね」と喜んだ。

とはいえ、ケンコバの生まれたばかりのお子さんや妻にも会ってはいないという。