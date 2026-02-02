〈「戦争よりひでえや」嘘を話せば命があり、真実を話すと死さえある…殺人の濡れ衣を着せられた20歳男性が苦しんだ『警察のむごい取り調べ』【布川事件】〉から続く

29年を奪われた2人の運命は、再審で明るみに出た録音テープの編集痕や毛髪鑑定書、死体検案書によって覆る。無罪確定の先に待っていた国家賠償訴訟と、冤罪を背負って生きたその後の人生とは――。その後の「布川事件」を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

無実を証明する「重大な証拠」

1996年11月、逮捕から実に29年ぶりに出所となった2人は引き続き無実を訴え、2001年12月に第二次再審請求を申し立てる。そこで、弁護団は改めて「罪のない人物を救済するために必要不可欠である」として、自分たちが把握していた43点の未提出書類の開示を請求。対して検察は26点は見当たらない、14点は再審とは無関係として、3点のみの開示に応じる。が、そこにも無実を証明する重大な証拠があった。

まず、桜井さんの取り調べ時の録音テープ。その中で捜査員は15時18分に取り調べ開始し、16時44分に終了したと告げている。計1時間26分。だが、実際に再生したところ、17分以上短い1時間8分28秒しかない。しかも、録音をよく聞いてみると、会話の途中11ヶ所で「パチン」という音が混ざっている。桜井さんが自主的に自供したよう思わせるため、不都合な部分を削除したのは明らかだった。

他にも弁護側が求め開示された毛髪鑑定書で、遺体のそばにあった8本の毛髪が顕微鏡検査により3本は被害者、5本は別人のもので、桜井さん、杉山さんとは一致していないと記されていたことが判明。この5本の毛髪が真犯人のものである可能性も十分考えられた。

隠されていた証拠はまだある。死体検案書だ。

検察が隠蔽していた「目撃証言」

桜井さんの自白調書では〈木綿のパンツを首に回し絞め殺そうとしたが、長さが足りなかったため両手の掌で首を絞めた〉と記されており、裁判所の判決でも扼殺を認め有罪としている。が、事件から36年後に開示された死体検案書では、死亡原因に〈絞殺、頸部に紐状の痕跡あり〉と記載されていた。つまり、被害者が紐状のもので絞殺されたのが事実で、このとき開示された実際のパンツも長さが67センチあり、首に巻きつけるに十分だった。

さらに、検察は2人が犯人ではない可能性を示す目撃証言も隠蔽していた。実は犯行当日の19時過ぎ、障子の修理を依頼すべく被害者宅を訪ねた女性がいた。彼女の証言によれば、このとき道路に面した家の玄関前に1人の男性が立っており、もう1人別の男が庭先で被害者と立ち話をしていたのが見えたそうだ。玄関先で立っていた男を見たのはほんの1メートルの距離。

自白調書では、この男が杉山さんであると記されているが、彼女と杉山さんは顔見知りで、もし男が杉山さんなら声をかけないわけがないと証言していた。また、急を要する用事でもなかったため女性はその場を後にしたが、その15分後、彼女の息子も被害者宅前を通り過ぎ、同じ2人の男を目撃していた。彼ら親子の証言では、2人の男ともに長髪だったという。事件当時、桜井さん杉山さんともに短髪。そもそも親子が偽りの証言をする理由がなく、ならば、その場にいた不審な2人の男が真犯人である可能性が高くなる。

こうして次々に証拠が開示されたことにより、2005年9月21日、水戸地裁土浦支部は再審開始を決定。これを不服として検察は即時抗告・特別抗告するも、いずれも退けられ、2009年12月15日に再審開始が確定する。そして、2011年5月24日、再審を行った同支部は「目撃証言は信用性に欠ける、2人の自白は信用性がなく、任意性にも疑問がある、2人のアリバイを虚偽とする証拠はない」として桜井、杉山の両被告に強盗殺人罪について無罪を宣告。6月7日、検察側が控訴を断念したことで無罪判決が確定した。

その後、2人は…

2ヶ月後の8月29日、水戸地裁土浦支部は刑事補償法に基づき、2人それぞれ1億3千万円（1日当たり1万2千500円×365日×29年）と1審から上告審までにかかった裁判費用の約1千500万円を支払うよう命令。

さらに2012年12月12日、桜井さんは再審の判決で「検察側の証拠隠滅が冤罪に繋がったことが明白にもかかわらず、その点に裁判長が一切触れていなかった」ことに憤りを感じ、茨城県と国を相手取り、約1億9千万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を東京地裁に提起する（杉山さんは釈放後に結婚した妻や生まれた子供との時間を優先したいと提訴せず）。

7年後の2019年5月、同地裁は「検察官は公益の代表として、事案の真相を明らかにする職責を負っている。検察官の手持ち証拠のうち、裁判の結果に影響を及ぼすものについては有利不利を問わずに、法廷に出すべき義務を負う。これらの違法行為がなければ、遅くとも1973年の控訴審判決で無罪判決が宣告され、直ちに釈放されていた可能性が高い」として、約7千600万円の賠償を命じた（2021年8月の東京高裁判決に検察が上告しなかったことで確定）。

無罪判決確定後、2人は冤罪防止のため取り調べの可視化を訴える活動に尽力。その後、杉山さんは2015年10月に69歳で、桜井さんは2023年（令和5年）8月に76歳でこの世を去った。

