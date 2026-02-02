◇NBA レイカーズ100ー112ニックス（2026年2月1日 マディソン・スクエア・ガーデン）

レイカーズの八村塁（27）が1日（日本時間2日）の敵地ニックス戦に途中出場。3Pシュートは不調ながらも2戦連続2桁得点となる11得点をマーク。チームはルカ・ドンチッチがチーム最多30得点15リバウンドのダブルダブルの躍動を見せたが、接戦を落として逆転負けを喫した。

敵地8連戦中のレイカーズ。前回の試合となった1月30日（同31日）の敵地ウィザーズ戦では、3度目の古巣凱旋で2本の3Pシュートを含む11得点。チームもドンチッチがトリプルダブルの活躍を見せて完勝を収めた。

この日もベンチスタート。第1Q残り5分42秒から出場すると、残り4分18秒に速攻からドンチッチとの連携でアリウープダンクを叩き込んで初得点を挙げた。残り2分17秒にはトップから3Pシュートを沈めた。残り54秒には右サイドからドライブイン。相手の接触がありながらもトップからジャンプシュートを決めた。

第2Qも引き続き出場。残り11分7秒で右サイドからドライブインしてレイアップシュートを決めた。残り2分43秒でベンチに下がった。

第3Qもベンチスタート。残り7分22秒から出場すると、残り6分2秒には右サイドでフェイダウェイシュートを決めて後半初得点を挙げた。

第4Qも引き続き出場したが得点は奪えなかった。残り8分41秒で一旦ベンチに下がったが、残り6分27秒から再びコートに立ったが無得点に終わった。

八村は29分に出場。11得点3リバウンド3アシストをマーク。シュートは11本試投で5本成功。FG成功率は45.5％。3Pシュートは5本試投で1本成功。3P成功率は20％と低迷した。

チームは前半から接戦の展開ながらも56ー52とリードして折り返した。しかし後半に入って反撃を許して逆転負けを喫した。

敵地8連戦の7試合を終えて4勝3敗。3日（同4日）のネッツ戦が敵地8連戦の最終戦となる。