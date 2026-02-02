井戸田潤、新たな“愛車”納車を報告 妻待望の“スライドドア”のファミリーカー 1年3ヶ月前に購入報告の630万円『ベンツ S124』から乗り換え
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）が、2日までに公開された自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に、妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ／33）とともに出演。新たなファミリーカーが納車されたことを報告した。
【写真あり】かっこいい！井戸田潤、妻待望の“スライドドア”のファミリーカー納車の一部始終
井戸田と蜂谷との間には、一昨年7月16日に男児が誕生。それに合わせて井戸田は、ファミリーカーとして630万円でワゴンタイプ『メルセデス・ベンツ S124』を購入していた。だが昨年7月に蜂谷が第2子を妊娠を報告し、同年12月に第2子となる男児の誕生が誕生。それにあわせて、「（子どもが2人になるので）あみちゃんが、スライドドアのボックスタイプの車がいいなって言うんですよ」とスライドドアの“ファミリーカー”の購入を検討することに。フォルクスワーゲン『ID.Buzz』、メルセデス・ベンツ『Vクラス』、プジョー『リフター』、ホンダ『ステップワゴン』、トヨタ『ヴォクシー』『ヴェルファイア』などを見て検討してきた。
この日の投稿で冒頭、井戸田が「あみにサプライズで、ファミリーカー、きょう納車します。あみは、別ロケ（のテイと伝えて）で呼んでます」と本日の企画を説明。井戸田は「あみちゃんの喜ぶ顔が一番のご褒美」とのろけた。「ちょっとだけカスタムしたんですよ」と話す井戸田自身も、新たな“愛車”とこの日初めて対面。「むちゃくちゃ楽しみです」と意気込んだ。
そして、蜂谷を迎えて“偽オープニング”を撮影。その後、「トイレ行ってくる」と言い残し蜂谷を残して井戸田は現場を離れるが、“新たな愛車”であるホンダ『ステップワゴン e:FEV PREMIUM LIFE BLACK EDITION』に乗って「納車でーす！」と叫びながら再び登場。この演出に蜂谷は「うわーきたー！びっくりした！」「知らない車が突っ込んできたから（びっくりした）」と驚いた。
蜂谷は「これうちの『ステップワゴン』？すごーい！きたんだ。うれしい！」と興奮。井戸田は、「『ステップワゴン』にすることだけを伝えていて、今日納車ということは話してなかった」と改めて企画を説明。蜂谷は「こんな大きい車、よく隠したね！」「すごいねー！やるじゃん！」と大興奮を隠しきれなかった。
井戸田は、「中のシートアレンジがあみに一番フィットしたのがこれだった」と購入の理由を説明。さらに、窓より上をい黒くラッピングしツートンカラーにしたことを「かわいいじゃん！」と話し、内装を見て回り、絶賛した。そして「隣（に止めた）ベンツとは今日でさよならです」と、ワゴンタイプ『メルセデス・ベンツ S124』を手放すことを伝え、「さみしいけど、新たな出会いなんで」と苦渋の決断を下したと明かした。
