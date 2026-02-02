吉瀬美智子、“ほろ酔い”近況ショット公開 ファン絶賛「結構酔ってません？」「美しい」「すごく最高な感じ」
俳優の吉瀬美智子（50）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ほろ酔いショットを公開した。
【画像】ほんのり赤ら顔で…色気かもす吉瀬美智子
吉瀬は、ほんのり赤く染まったほほでワインを楽しむ自身のショットを公開。一言「おやすみなさい」と、ハートを伝える絵文字を添えた。
この投稿に「イイ感じ」「結構酔ってません？」「素敵すぎる」「格好良過ぎですねぇ」「ワインの似合うみっちゃん素敵です」「一度で良いので、吉瀬さんとワインが飲みたいです」「今宵の美智子はほろ酔い加減がいと美しい」「すごく最高な感じです」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。
