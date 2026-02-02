2月1日、絢香がInstagramを更新。同日でデビュー20周年を迎えたことを報告した。

【写真】ケーキを持って微笑むビジュアルなども公開

絢香は、自身のInstagramアカウントにて、「今日で、デビューから 20年。」と切り出すと、「これまで私の歌に出会ってくれたすべての人へ 本当に、本当にありがとう！！」「みんながいてくれたから、ここまで歌い続けてこられたよ」とファンに感謝を伝えた。

続けて、2026年に予定されているライブの情報などを告知しつつ、「20年分の『ありがとう』を胸に」「このアニバーサリーイヤーを 一緒に楽しもうね！」と綴ると、“20”という数字のバルーンを持って笑顔を見せる写真や、ケーキを持った微笑みショットなどを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「デビュー20周年おめでとう」「絢香のファンでいられて幸せ」「これからも歌い続けてください！！」「ずっと応援しています」といった反響が集まっていた。

2006年に「I believe」でデビューし、唯一無二の歌声と豊かな表現力で幅広い層から支持を集めている絢香。デビュー20周年を迎えた2026年は、アリーナ公演を含む全国ツアーやベストアルバムのリリースなどが予定されている。

画像出典：絢香オフィシャルInstagramより