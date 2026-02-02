5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の“新予告の予告”が公開された。

本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編。前作に続きデヴィッド・フランケルが監督を務めた。

前作では、目まぐるしい日々の中で、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンドレアが、厳格なミランダの信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れるミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩むのだった。そして長い年月を経て、ミランダとアンドレアがついに再会を果たす。

公開された先行映像では、豪華クルーズやリムジン、世界中のセレブが集うコレクションなど、煌びやかなファッション業界の様相が次々と映し出される。その中で、圧倒的なオーラを放つミランダとアンドレアがファッションのイベントに降臨。アシスタント時代と同じく、ミランダの仕事に同行している様子のアンドレアだが、今やミランダと肩を並べるほどの自信と存在感を感じさせる。その表情からミランダのもとを去った後も多くの経験を重ね成長してきたことをうかがえる。今なお業界の第一線で活躍しているであろうミランダと、さらに自信を伴って戻ってきたアンドレア。彼女たちの人生は一体どのように交わるのか。さらに同映像では、かつてアンドレアと『ランウェイ』編集部で同じ時を過ごした重要キャラクター、エミリー（エミリー・ブラント）とナイジェル（スタンリー・トゥッチ）の姿も。なお、最新予告は近日公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）