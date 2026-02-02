全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ丸の内のイタリアンカフェ店『EATALY MARUNOUCHI（イータリーマルノウチ）』です。

イタリア人気分で食べたいマリトッツォ

チャオ！イタリア人なら朝からバールでエスプレッソかスチームミルクたっぷりのカプチーノ。そんな気分で向かったのは『EATALY』のエントラス・カフェだ。

で、エスプレッソにはドルチェ。入り口に揃う多彩なジェラートにも心惹かれるわけだが、ショーケースから選んだのは季節限定のピスタチオのマリトッツォ。ブリオッシュ生地にたっぷりのホイップクリームを挟んだローマの菓子パン！

『EATALY MARUNOUCHI（イータリーマルノウチ）』カップッチーノ680円、ピスタチオのマリトッツォ750円

『EATALY MARUNOUCHI（イータリーマルノウチ）』カップッチーノ 680円、ピスタチオのマリトッツォ 750円 イタリアン・グローサリーとして店内にはいろんなイタリア食材が揃う。ワイン、生ハム、etc．食事やワインバー使いもできるが、カフェとして立ち寄るのも◎。スイーツはティラミスやパンナコッタ、スフォリアテッラなども揃い、迷うのも楽し。パニーニもいいぞ

これがクリームがこぼれ落ちんばかりで、それを落とさず頬張るのがシアワセ。ピスタチオもいいね。ちなみにこの組み合わせ、ローマっ子の朝食の定番でもあるってよ。

グランスタ丸の内『EATALY MARUNOUCHI（イータリーマルノウチ）』

［店名］『EATALY MARUNOUCHI（イータリーマルノウチ）』

［住所］グランスタ丸の内改札外・地下1階

［電話］03-3217-7070

［営業時間］9時〜22時

［休日］無休

※画像ギャラリーでは、グランスタ東京改札外のおすすめカフェ3選の画像がご覧いただけます。

撮影／池田一郎、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

【画像】グランスタ東京改札外のおすすめカフェ3選（4枚）