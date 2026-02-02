おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
人に出番を譲ってみて。
火力が強め。
周囲のやる気と個性に押されそう。アイデアがポンポン飛び出し、素早く話がまとまって、実行に移されていくでしょう。「じゃあ、やっておくね」と課題が片付いていくのを目の当たりにして、出遅れた気分になってしまうはず。みんなに負けないように、自分も頑張らなくちゃ！ と思うのは、あなたの素直さ、ポジティブさの表れで素晴らしいことです。
でも、思いのまま動くと、張り合う形になってしまい、磁場が狂います。ちょっと引き、褒めとサポートを担当してみて。ムードメーカーになれて、仕事も恋も社交もうまく回るはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
