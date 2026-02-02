「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
しし座に満月がかかって、明るく、前向きなムードに満たされていきます。
人生を楽しみたい、自分らしく生きていきたい、そんな気持ちが高まっていくでしょう。ただ、日を追うごとにリアルな課題や人付き合いにパワーを吸い取られていくはず。「やるべきこと」をこなしつつ、「やりたいこと」を優先していく仕掛けを作って。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）お任せで、
人に出番を譲ってみて。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）地固めウイーク。
基盤を大事に。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）早くも春の気配。
ムズムズ、ソワソワを楽しんで。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）滞らない。
次へ進む。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）パワーチャージの仕上げ。
ご自愛継続で！
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）脱力系開運術。
ゆるっと、ぬるっと。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）一日一改！
昨日より今日、今日より明日！
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）懐古ムード。
古きよきスタイルで。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）脱・お約束。
変化を起こす。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）再構築。
手元の材料を生かす。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）セールスタイム。
自分を売り出して！
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）コツコツ積み上げ、
マジメにやってみる。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)