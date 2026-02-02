ミラノ・コルティナ五輪で「注目している競技」ランキング！ 2位「スキージャンプ」、1位は？
2月6日に幕をあけるミラノ・コルティナ五輪。イタリアで開催されるスポーツの祭典では、日本勢の活躍が大いに期待されます。
All About ニュース編集部は1月21、全国の20〜70代の男女250人を対象に「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ミラノ・コルティナ五輪で注目している競技」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
1998年の長野五輪では、男子団体戦で金メダルを獲得。2022年の北京五輪では、小林陵侑選手選手が個人ノーマルヒルで金メダル、ラージヒルで銀メダルに輝きました。ミラノ・コルティナ五輪では小林陵侑選手や高梨沙羅選手などが出場する見込みです。
回答者からは、「自分が絶対にできない競技だとおもうので、はらはらしつつ、見るのがとても楽しみ」（30代女性／東京都）、「ジャンプ競技は冬季五輪の花形種目であり、日本チームにおいても最も力の入る競技だからです。男子の小林陵侑選手はじめ多くの有望な若手選手が台頭し期待が持てる一方、女子では新星の丸山希選手が既にW杯6勝と快進撃を続けており、本大会に向け否が応でも期待が高まります」（40代男性／愛知県）などの声が寄せられました。
フィギュアスケートは、華やかな演技と芸術性で多くのファンを魅了する冬季五輪の花形競技。日本は浅田真央さん、羽生結弦さんなどの世界的なスター選手を輩出してきました。北京五輪での日本は団体戦で銀メダルを獲得。ミラノ・コルティナ五輪でも日本勢のメダル獲得が期待されます。
アンケートでは、「世界女王の坂本花織選手や、成長著しい鍵山優真選手らが世界の頂点を争う姿に注目しているからです」（20代女性／大阪府）、「技術力だけでなく表現力や構成力、メンタルの強さまで総合的に問われる競技で、オリンピックならではの緊張感の中で生まれる名演技に毎回心を動かされるからです」（50代男性／千葉県）、「ジャンプの難易度がどんどん上がっている事もあり、盛り上がるスポーツだと思います」（30代男性／兵庫県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
