見た目がかわいいと思う「鳥取県のお土産」ランキング！ 2位「砂プリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「鳥取県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ビンに入っててオシャレでかわいいから」（30代女性／埼玉県）、「パッケージのらくだが可愛くて、カラメルソースが粉末状になっているのも珍しく、おしゃれだと思う」（40代女性／岩手県）、「砂丘をイメージした見た目がユニークで、スプーンですくう体験まで含めて楽しめるのがかわいいと感じました。透明カップに層が見えるのも写真映えし、鳥取らしさが一目で伝わるお土産だと思います」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「ウサギの形をしていて年代問わず人気がありそう」（30代女性／青森県）、「うさぎの形をしたお饅頭のフォルムがとても愛らしく、つぶらな瞳で見つめられているようなデザインにときめくからです」（20代女性／大阪府）、「白うさぎの形をした焼きまんじゅうです。しっとりとした皮と上品な甘さの黄身餡が特徴で、全国お土産ランキングで1位を獲得したこともある銘菓だから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：砂プリン（Totto PURIN）／38票2位にランクインしたのは、「砂プリン（Totto PURIN）」です。鳥取砂丘をイメージし、粉末のカラメルをかけて食べるという斬新なコンセプトと、おしゃれでかわいい瓶のデザインが特徴。鳥取ならではの風景を表現したビジュアルが評価されました。
1位：因幡の白うさぎ（寿製菓）／104票1位に輝いたのは、「因幡の白うさぎ（寿製菓）」でした。神話に登場する白うさぎをモチーフにした、つぶらな赤い瞳が愛らしい饅頭です。丸みのあるフォルムは、鳥取の定番土産として長年愛されており、その普遍的なかわいらしさが圧倒的な支持を集めました。
