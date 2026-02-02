土屋太鳳、プライベート？ で能登訪問。“家族”ショットに「きっと小さい家族ちゃんは始めての経験かな」反響
俳優の土屋太鳳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる写真を公開しました。
【写真】土屋太鳳の家族？ ショット
コメント欄では、「とても、素敵な写真です」「可愛い雪だるま3つは小さな家族ちゃんが作っていたものですかね」「雪だるまかわいいね」「雪だるまはご家族ですね。きっと小さい家族ちゃんは始めての経験かな」「小さい家族も楽しめる場所」「家族の雪だるまかな」「ご家族で能登に行かれたのかな？？」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「とても、素敵な写真です」「大好きな2月のスタートはこの写真から」とつづり、写真を3枚載せている土屋さん。1枚目は小さな雪だるまが3つ並んだ写真です。かなり小さい雪だるま、中くらいの雪だるま、少し大きめの雪だるまと、まるで土屋さんの家族を思わせるよう。続けて「能登の雪はひさしぶりでした。『まれ』での冬の撮影ぶりだからもしかしたら10年ぶりだったかも…？」と、石川県能登半島へと行ったことを明かしています。家族で訪れたのでしょうか。
「私は昨日が仕事始めでした」1月23日には「私は昨日が仕事始めでした。こんなに長く冬休みをいただいたのは仕事を初めてから考えても、初めてかも」と、かなり遅めの仕事始めだったことを明かしていた土屋さん。「生まれて初めてと言っていいくらいの長めのお休みに、心も体も深呼吸することが出来ました 本当にありがたいです」と感謝の言葉をつづっています。投稿には土屋さんの美しい姿の写真も載せているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
