カール事務器は、繰り返し使える2種類の万年カレンダー「パネルカレンダー」（PC−100／200）を1月下旬に発売する。

毎年年末年始に新しい物に取り替えるカレンダーだが、同商品はパネルを組み替えることで買い替え不要、継続して使えるエコ仕様の万年カレンダーとなっている。

卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ。カレンダー表記がはっきりと見え、永く使っても飽きないシンプルなデザインに仕上げた。





月、日、曜日のパネルを組み替える「日めくり万年カレンダー」（PC−100）と、月、日、メッセージパネルを組み替える「伝言メッセージカレンダー」（PC−200）の2種類を用意した。

毎日を共にする卓上アイテムとして、ぜひ手元でその存在感を実感してほしいという。

同品は、月、日、曜日のパネルを組み替えて使える（曜日はPC−100のみ）。シンプルな表記で見やすいカレンダーとなっている。「休憩中」「出張中」「直帰します」等のメッセージパネル（12種類）が付いている。不在時に書き置き代わりに使える便利機能になっている。卓上置き、マグネット、吊り下げの3種類の設置方法が可能。デスク上のほか、パーテーションに吊り下げたり、玄関扉や冷蔵庫に貼り付けたりと、さまざま場所に設置できる。さらに、パネル部分は水洗い可能なため、清潔に使える。

［小売価格］1760円（税込）

［発売日］1月下旬から順次

カール事務器＝https://www.carl.co.jp