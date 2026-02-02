カゴメは、「野菜生活100 オリジナル」をリニューアルし、3月中旬から順次切り替える。

「野菜生活100」は、1995年の発売から31年目を迎えるロングセラー商品。“野菜をもっとおいしく、もっと手軽に”という想いのもと、消費者とともに歩んできた。時代の変化や消費者のニーズの多様化に合わせて、ラインアップを拡充するとともに、“定番”といわれる商品も、さらなるおいしさや飲みやすさを追求し、野菜の種類や配合割合を調整するなど、よりおいしく、飲みやすく進化を続けている。

今回リニューアルする「野菜生活100 オリジナル」は、1／2日分の野菜（厚労省推進・健康日本21の目標値（1日350g）の約1／2である野菜175g分（200mi当たり）。野菜の全成分を含むものではない（対象容器：200ml（紙容器）、720ml（PETボトル）、900ml（ホームパック）））を使用し、野菜配合量を70％から88％へ増量した（野菜汁88％＋果汁12％＝100％）。β−カロテンを多く含むにんじん汁を厳選しつつ、にんじん特有の青臭さを抑える研究を重ね、これまで蓄積してきた野菜と果実の組み合わせの知見やブレンド技術を活かすことで、野菜比率88％でありながらもフルーティーで飲みやすいおいしさを実現している。

カゴメは、野菜に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜のおいしさや楽しさを届け、人々の健康に貢献していく考え。

［発売日］3月中旬から順次切り替え

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp